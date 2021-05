28 May - Respublika Günü ölkə ərazisində ictimai nəqliyyat işləyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, Nazirlər Kabinetinin “Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” qərarına əsasən, mayın 28-də Azərbaycan ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkətinin dayandırılması nəzərdə tutulmayıb.

