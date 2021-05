ŞOK! Sərhəddəki gərginliyin “səbəbi” Ərdoğandır - Rusların həmləsinə Bakı necə cavab verəcək?

"Göründüyü kimi Ermənistan tərəfi silaha əl atıb. Bu prosesdə Rusiyada qızışdıran tərəfdir. Sərhəddə Ermənistan tərəfinin bu silahlı təxribatlarının cavabı qətiyyətlə verilməlidir".

Bu açıqlamanı politoloq Məhəmməd Əsədullazadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib. Siyasi şərhçi deyir ki, Bu silahlı təxribatlarda əsas plan Rusiyanın Zəngəzur dəhlizinin açılması əvəzinə Azərbaycanı KTMT üzv qəbul etdirməyə çalışmasıdır.

"Dövlət sərhəddində Azərbaycanı provakasiyaya cəlb edirlər. İkinci, Nikol Paşinyan həmçinin sərhəddə vəziyyəti gərginləşdirməklə daxili siyasi vəziyyəti tam nəzarətə almağa çalışır. Daxili auditoreyaya göstərmək istəyir ki, güzəştə getmək fikri yoxdur. Üçüncü, Şuşa ətrafında atəş atmaqla Türkiyə prezidenti R. T. Ərdoğanın Şuşaya səfərinin qarşısını almağa çalışırlar. Bu prosesdə Rusiya da maraqlıdır. Göründüyü kimi Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələri erməni silahlılarından Azərbaycana qarşı istifadə edir".

M.Əsədullazadə bildirdi ki, Azərbaycan artıq 10 noyabr birgə Bəyannaməsinin "4-cü" bəndinin yerinə yetirilməsini tələb etməlidir.

"Qarabağda Şuşa ətrafında silahlı erməni birləşmələri bu gün havaya atəş açırsa, sabah Azərbaycan əsgərinə, mülki vətəndaşına atəş açacaq. Rusiya sülhməramlı qüvvələri də baş verənlərə seyirci qalacaq. Həmçinin bununla azərbaycanlıların Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavəndə qayıtması mümkün olmayacaq.

"Nə qədər ki, erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxmayıb, Şuşada və ətrafında təhlükəsizlik təhdid olaraq qalacaq. Ona görə də Azərbaycan anti-terror və silahlı separatizmə qarşı hərbi əməliyyatlara başlamalıdır. Vəziyyət gərginləşir və Azərbaycan Laçın Dəhlizində post qoyması labüddür. Rusiya sülhməramlı qüvvələri vəziyyəti gərginləşdirməyə və Azərbaycana qarşı təxribatlara rəvac verir".

Məlumat üçün bildirək ki, rəsmi məlumata görə, mayın 24-dən 26-dək Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarında yerləşən mövqeləri Ermənistan Respublikasının Geqarkunik vilayəti ərazisindəki düşmən mövqelərindən fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədilə Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində avtomat silahlardan havaya atəş açıb.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

