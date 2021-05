2021-ci ilin ilk Ay tutulması hadisəsi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ay tutulması 3 saat 8 dəqiqə davam edib. Bu təbiət hadisəsini Şərqi Asiya, Avstraliya, Amerika və Sakit okeanda müşahidə etmək mümkün olub.

Ay tutulması Azərbaycanda müşahidə olunmayıb.

