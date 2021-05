Azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadənin Türkiyədəki filmdə oynadığı səhnə böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o “Bir annenin sonatı” adlı qısametrajlı filmdə baş rolda oynayıb. Nəsrin ssenariyə uyğun olaraq evdə tək olarkən açıq-saçıq davranışlar sərgiləyib. Bəzi izləyicilər bu rolu aktrisaya yaraşdırmayıb.

Qeyd edək ki, film ana və qızı arasındakı münasibətlərdən danışır.

