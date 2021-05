“Respublika Gününü qeyd edən Azərbaycana Latviyadan səmimi təbriklər”.

Metbuat.az-ın məlumatının görə, bunu Latviyanın xarici işlər naziri Edqars Rinkeviçs "Twitter"də yazıb.

“Azərbaycan xalqına sülh və rifah diləyirik”, - deyə XİN başçısı qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.