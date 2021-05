“Türkiyə ABŞ üçün önəmli müttəfiqdir” - AÇIQLAMA

“Türkiyə ABŞ üçün önəmli NATO müttəfiqidir. Ərdoğan və Baydenin NATO zirvəsindəki görüşündən pozitiv baxımdan gözləntilərimiz çoxdur”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu Türkiyədə səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin müavini Vendi Şerman CNN Türk-ə müsahibəsində deyib.

“S-400 məsələsi və sanksiyaların aradan qaldırılması üçün Türkiyəyə alternativ variantlar təqdim etmişik. Ümid edirəm ki, müvafiq bir ortaq yol tapılacaq”, deyə V. Şerman vurğulayıb.

O, ABŞ-ın YPG terror təşkilatı ilə əməkdaşlığının səbəbini də izah edib: “Bu əməkdaşlıqda yeganə məqsədimiz İŞİD-ə qarşı mübarizə və Suriyada bu terror təşkilatının varlığına son qoymaqdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.