Türkiyənin İzmit şəhərində 24 nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə zəncirvarı qəza baş verib. Metbuat.az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 21 nəfər yaralanıb. Qəzaya səbəb yağan yağış nəticəsində yolun sürüşkən olmasıdır. İstanbul istiqamətinə gedən yol tamamilə bağlanıb.

