Çin səsdən 30 dəfə sürətli uçuş simulyasiyası edə biləcək külək tunelləri istifadəyə verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin dünyada bu texnologiyaya sahib olan ilk ölkə olacaq. Məlumata görə, Pekin bu sahə üzrə qərb dövlətlərindən 20-30 il irəlidə olacaq.

Hazırda heç bir təyyarənin bu sürətə çatması mümkün deyil.

