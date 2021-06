Tanınmış amerikalı bloger Anxel Ernandes intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Anxelin təcavüzünə məruz qalan sevgilisi hadisə barədə polisə şikayət edib.Məlumata görə, o qızın əlini bağlayaraq təcavüz edib. Bloger daha sonra qıza xəsarət yetirib. Sevgilisinin əlindən qaçaraq xilas olan qız, polisə məlumat verib. Ardınca polis avtomobillə qaçan Anxeli təqib edib.

Xilas ola bilməyəcəyini anlayan bloger canlı yayım açandan sonra intihar edib.

