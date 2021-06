“Qarabağ” daha bir futbolçu ilə müqaviləni rəsmiləşdirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Qara Qarayevlə anlaşmanı yeniləyib. Yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalanıb. Anlaşmanın müddəti 2 ildir. Qarayev “Qarabağ”ın heyətində 7 dəfə Azərbaycan çempionu olub, 3 dəfə ölkə kubokunu qazanıb.

Qeyd edək ki, Ağdam klubu bunadək Maksim Medvedev, Bədavi Hüseynov və Elvin Cəfərquliyevlə müqavilələri uzadıb.

