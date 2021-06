ABŞ Zəngəzura nümayəndə göndərib? - Paşinyanın qurduğu oyun Rusiyanı QƏZƏBLƏNDİRDİ

ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi, səfir Lin Treysi Paşinyanla Sunik bölgəsinə etdiyi səfər zamanı Paşinyanla gizli görüşdüyü xəbərlərinə münasibət bildirib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia" ya istinadən xəbər verir ki, bu baş verənləri şayiə adlandıran Lin Treysi bildirib ki, diplomatın Sünikə gedən zaman digər rəsmi şəxslərin səfərləri ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Həmçinin orada ikən səfir, nə Paşinyan, nə də prezident Armen Sarkisyanla görüşüb danışmayıb.

Səfirlikdən verilən açıqlamada o da bildirilib ki, səfir pandemiya və döyüş əməliyyatları nəticəsində yaranan vəziyyətlə tanış olmaq üçün yerli rəsmilər və səfirlik tərəfindən həyata keçirilən layihələrdə tərəfdaşlıq etmək üçün Sunikə gedib. Tracy, ABŞ hökumətinin ayırdığı yardımın vasitəsi ilə bölgəni inkişaf etdirmək üçün, yeni layihələri davam etdirilməsinin perspektivlərini müzakirə edib.

Qeyd edək ki, ötən həftə məşhur "Hrparak" nəşri iddia etmişdi ki, Nikol Paşinyan aprel ayında Syunikə etdiyi səfər zamanı, ABŞ-ın Syunikdəki səfiri Lynn Treysi ilə gecəni eyni hoteldə keçirib. Paşinyan və ABŞ səfiri arasında olan müzakirədə, üçüncü tərəf də olub. Məhz bu görüşdən sonra Azərbaycan silahlı qüvvələri Qara gölə gəlib post qurublar. Məlumata əsasən Rusiya tərəfi də bu görüşdən xəbərdardır və Ermənistanın arxasında ABŞ oyun oynamasından çox qəzəbləniblər.

