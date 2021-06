Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsi İŞİD terror təşkilatının liderlərindən olan Əbu Usame əl Türki ləqəbli silahlını Suriyada zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o İŞİD-in Türkiyə üzrə “məsul” şəxsi hesab edilir. Həbs edilən terrorçu Türkiyəyə gətirilib.

