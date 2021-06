Sabiq deputat İbrahim İbrahimli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya onun kürəkəni Toğrul İsmayıl məlumat verib.

T.İsmayıl bildirib ki, İ.İbrahimlidə 3 həftə əvvəl xərçəng xəstəliyi aşkarlanmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.