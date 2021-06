Xəbər verdiyimiz kimi, Avropa çempionatında A qrupunun II turunun Bakıda keçirilən Türkiyə-Uelsl qarşılaşmasında birinci hissə bitib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 43-cü dəqiqədə Uels millisi hesabı açıb. Matçda ilk qola Aaron Remsi imza atıb. Görüşün ilk hissəsi bu hesabla yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, A qrupunun birinci oyununda Türkiyə millisi İtaliyaya 0:3 hesabı ilə uduzub. Uels isə İsveçrə ilə heç-heçə edib - 1:1.

