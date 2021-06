Myanmada ordu hərbi çevrilişə qarşı aksiyaları nəzarətə götürmək üçün Mavay bölgəsində yerləşən Kinma kəndinə od vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli sakinlər görüntülər paylaşıb. Tələfat barədə məlumat olmasa da, kənddəki evlərin demək olar hamısı sıradan çıxıb. Heyvanlar tələf olub.

Qeyd edək ki, Mavay və Mandalaya bölgələrində hərbi çevrilişə qarşı aksiyalar daha sərt formada keçirilir.

