İsrail ordusunun tankları Qəzza istiqamətindən Rəfah keçid məntəqəsinin ərazisinə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Times of İsrael” məlumat yayıb.

Hazırda şiddətli döyüşlərin getdiyi qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.