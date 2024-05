Azərbaycanlı bacı-qardaşın türk bayrağına qarşı davranışı maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə qeydə alınan görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Videoda görünür ki, türk bayrağının yerə düşdüyünü görən azyaşlılar onu hündür bir yerə sansaraq, yollarına davam edirlər.

Həmin videonu təqdim edirik:



