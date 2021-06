Ukrayna Avro-2020-də ilk qələbəsini qazandı

Futbol üzrə Avropa çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında C qrupunda qərarlaşan Ukrayna millisi Şimali Makedoniya yığması ilə qarşılaşıb. Qarşılaşma Andrey Şevçenkonun komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

B qrupun isə Danimarka və Belçika milli komandalarının görüşü baş tutacaq.

AÇ-2020

17 iyun

C qrupu

Ukrayna – Şimali Makedoniya 2:1

Qol: A.Yarmolenko, 29. R.Yaremçuk, 34 – E.Alioski, 57-pen.

R.Malinovski 84-cü dəqiqədə penaltidən yararlana bilməyib (qapıçı).

Baş hakim: Fernando Andres Rapallini (Argentina).

Buxarest. Milli Arena.

