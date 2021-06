Azərbaycanda dollarlaşmanın azalması davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) açıqlamasında bildirilir.

Məlumatda həmçinin deyilir ki, fiziki şəxslərin əmanətlərinin strukturunda manatla depozitlər 2015-ci ilin fevralından bəri ilk dəfə üstün paya sahib olub. 5 ayda əhalinin müddətli manat əmanətləri 16,1% artıb.

