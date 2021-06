“Türkiyə və Ukrayna arasında hərbi əməkdaşlıq məsələsini yaxın günlərdə müzakirə edəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib:

“Yaxın günlərdə Türkiyə tərəfi ilə Ankara və Kiyev arasındakı hərbi əməkdaşlığı və Ukraynanın NATO-ya daxil olması barədə prosesi müzakirə edəcəyik. Ukraynanın-NATO əlaqələri barədə mövqeyimiz açıqdır. Şübhəm yoxdur ki, tərəflər bizi çox yaxş başa düşür.

