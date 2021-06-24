Prezidenti hərbçiləri "Qarabağ" və "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində fədakarlıq və rəşadət göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
“Qarabağ” ordeni ilə
Məmmədov Alay Zeynəddin oğlu – polkovnik-leytenant
Mirzəyev Hikmət İslam oğlu – mayor
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə
Cahangirov Ələkbər Məhəmməd oğlu – polkovnik
Çompuzov Bilal İsmayıl oğlu – polkovnik
Hüseynov Zakir Əmir oğlu – polkovnik
Qasımov Fuad Kamal oğlu – polkovnik
Əhmadalıyev Namiq Əvəzxan oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Atəm Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Xəlilov Vidadi Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Quliyev Rəşad Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Eminov Elimdar Həsən oğlu – mayor
Orucov İlqar Rəhman oğlu – mayor
Qasımov Elnur Fərhad oğlu – baş leytenant
Məmiyev Valeh İsbat oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Zeynallı Natiq Qurban oğlu – baş leytenant
Əhmədli Tural İkram oğlu – leytenant
Yusifov Pünhan Zahid oğlu – leytenant
Qarayev Əlican Qubad oğlu – gizir
Yaxin Rasim Rinatoviç – gizir
Musayev Elşad Əjdər oğlu – kiçik gizir
Mustafayev Feyzi Ramazan oğlu – kiçik gizir
İmanov Paşa Mustafa oğlu – baş çavuş
Qəsəbov İsmayıl Nəbi oğlu – baş çavuş (ölümündən sonra)
Mirəşrəfbəyli Mirsəfa Mirbaba oğlu – çavuş (ölümündən sonra)
Musayev Nəzarət Gülnəzər oğlu – çavuş
Abbasov Əvəz Mayis oğlu – əsgər (ölümündən sonra)
Hoorsov İsa İslam oğlu – əsgər
Kərimov Anar Mehman oğlu – əsgər
Tanrıverdiyev Sənan Çingiz oğlu – əsgər
Usmanov Səbuhi Elşən oğlu – əsgər
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Rizvanov Səməndər Səməd oğlu – polkovnik-leytenant
Sadıqov Yaşar Füzuli oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Abuşov Bəhruz Zabid oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Alıyev Elçin Bayram oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Həsənov Elşad Paşa oğlu – mayor (ölümündən sonra)
İbadov Aqşin Nazim oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Rzayev Qafur Elmir oğlu – mayor
İsmayılov Elçin Mübariz oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Şirəliyev Niyət İmran oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Abdullazadə Həsənağa Şakir oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Bağırov Oruc Hidayət oğlu – kiçik gizir
Zaxmayev Əfqan Musa oğlu – baş çavuş
Məmmədov Təbriz Şahbaz oğlu – kiçik çavuş
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Pirizadə Müzəffər Ələsgər oğlu – general-mayor
Valehov Nicat Ağanəzər oğlu – polkovnik
Cabbarov Bəxtibar Səyyaf oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Elmar Zamir oğlu – polkovnik-leytenant
Qasımov Azər Əlövsət oğlu – polkovnik-leytenant
Qasımov Rəşad Sahib oğlu – polkovnik-leytenant
Ağasiyev Rəşad Zeynal oğlu – kapitan.