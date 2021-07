AVRO-2020-nin 1/4 final mərhələsi davam edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk günün ikinci oyunu Almaniyada baş tutub. Əsas favoritlər Belçika ilə İtaliya yarımfinala vəsiqə uğrunda mübarizə aparıb. Qarşılaşma İtaliyanın qələbəsi ilə başa çatıb.

AVRO-2020

1/4 final

2 iyul

23:00. Belçika – İtaliya - 1:2

Qollar: Romelu Lukaku, 45+2 (pen.) - Nikola Barella, 31, Lorenzo İnsinye, 44

Baş hakim: Slavko Vinçiç (Sloveniya)

Münhen. “Alyans Arena”



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.