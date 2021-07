Zöhrə Abdullayeva milyonluq var-dövlətini bu şəxsə bağışlayıb - FOTO

Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva var-dövlətini qardaşına bağışlayıb. Metbuat.az Kult.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə əməkdar artist Aybəniz Haşımova qeyd edib. "Zöhrə Abdullayeva ilə bir il eyni teatrda çalışmışıq, ondan gül qədər incimədim. Zöhrə xanımın ana kimi necə olmasını bütün xalq gördü. Heyf ondan! Amma bir bacı kimi bəlkə də əvəzi olmayacaq. Qardaşının sosial vəziyyəti yaxşı olmadığına görə sağlığında mənzilini, bağ evini, avtomobilini, bankdakı pulunu qardaşının adına keçirib ki, ondan sonra əziyyət çəkməsin. Dünyada belə bacılar var imiş", - deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Z.Abdullayevanın bir oğlu var idi. O, beyin xərçəngindən dünyasını dəyişib.

