XTQ giziri ilə nişanlanan Nigar Şabanovadan xəbər var.

Metbuat.az sherq.az-a istinadən xəbər verir ki, o nişanlısının fotosunu İnstaqram hesabında paylaşıb. Həmçinin hərbçinin profilini də paylaşıma tağ edib. XTQ nişanlısı səhifənin açıqlama yerində N.Şabanovanın hesabını işarələyərək "Nigarım" yazıb.

Bundan başqa hərbçinin profilində öz fotoları da yer alıb.

Həmin fotoları təqdim edirik.

