Parisdə peyənd əleyhinə aksiya keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılar peyvəndin məcburi olmasına qarşı çıxır. Məlumata görə, hökumətin səhiyyə işçilərinin məcburi peyvənd olunması barədə qərarı ciddi narazılıq yaradıb. Etirazlara həkimlər və “sarı ciletlilər” də dəstək verib.

