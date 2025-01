​Çin vizaların verilməsini asanlaşdırır

Çin ölkəyə giriş prosedurları ilə bağlı yeniliklər edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin Dövlət Şurasının ofisi açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, Pekin administrasiyası ölkəyə giriş prosedurlarının asanlaşdırılacaq. Bəyanatda birtərəfli vizasız giriş siyasətinin daha da genişləndiriləcəyi və vizasız tətbiqlərin müddətinin müəyyən qədər uzadılacağı qeyd edilib. Açıqlamada detallar barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Çinin viza siyasəti ölkələr arasındakı qarşılıqlı münasibətlər ilə müəyyən edilir. Ölkələr Çinə viza statusu ilə bağlı iki qrupa ayrılır. Bunlar vizasız ölkələr və viza tələb olunan ölkələrdir. Həmçinin Çin vizanı bir sıra kateqoriyalar üzrə verir. Kateqoriyalar üzrə şərtlər və tələblər fərqlidir.

