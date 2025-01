Bakıda baş verən ağır qəzanın görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Belə ki, "Kamaz" marakalı yük avtomobili yolun hərəkət hissəsində dayanan "Mercedes GL" markalı avtomobilə çırpılıb. "Mercedes" marakalı avtomobilin yanında dayanan şəxsin yük maşının altına düşdüyü kadrlardan aydın görünür.

Hadisənin harada və nə vaxt qeydə alındığı haqda məlumat verilməyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

