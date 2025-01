Vəkillər Kollegiyasının üzvü Rüstəm Zülfüqarov vəfat edib.

Metbuat.az E-huquq.az-a istinadən məlumat verir ki, tanınmış vəkil uzun sürən xəstəlik səbəbindən ötən gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, R.Zülfüqarov fərdi vəkil kimi fəaliyyət göstərirdi.

