Məğlubiyyətdən sonra "Real" qarışdı - Rəhbərlik üsyan etdi

“Real Madrid”in Superkubok oyununda “Barselona”ya 2-5 hesablı məğlubiyyətindən sonra klubda baş məşqçi Karlo Ançelotti ilə bağlı müzakirələr aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubda Ançelottiyə etirazlar edilib. “Relevo” xəbər verir ki, klub prezidenti Florentino Peres və digər rəsmilər italiyalı məşqçinin heyət seçimindən və taktikasından narazıdırlar. Ançelottinin Aurelien Tşouameninin uğursuz oynamasına baxmayaraq, futbolçuya davamlı dəstəyi klub rəhbərlərini qıcıqlandırıb. Onlar Ançelottinin akademiyanın futbolçusu Raul Asensiodan tez-tez istifadə etməmək qərarından da narazıdırlar.

İddialara görə, Ançelotti bu mövsüm La Liqa və ya Çempionlar Liqasını qazana bilməsə istefaya göndəriləcək. Onu “Bayer Leverkuzen”in baş məşqçisi Xabi Alonsonun əvəz edəcəyi ilə bağlı iddialar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.