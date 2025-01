Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində məktəbli qızların “TikTok” trendi üçün çəkdiyi video müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, “TikTok” videosu çəkən məktəbli qız azyaşlı qardaşının kürəyinə təpiklə vurub. Ötən il noyabrında qeydə alınan görüntünü qızın rəfiqəsi mobil telefonun kamerası ilə çəkib. Azyaşlının vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verilməyib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

