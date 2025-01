Ardaya görə etirazlar başladı - "El Klasiko" fiaskosu

"Real Madrid" "El Clasico"da "Barselona"ya 2-5 hesabla məğlubiyyətdən sonra madridlilər sosial mediada Arda Güler üçün səslərini ucaldıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya Kral Kubokunun 1/8 final mərhələsində “Minera” ilə matçda 2 qolla diqqət çəkən Arda Güler "Barselona" ilə qarşılaşmada meydana daxil olmayıb. Arda Gülerin ehtiyat oyunçular skamyasında qəzəbli görünüşü də diqqətdən yayınmayıb. Əzəli rəqibi “Barselona”ya məğlubiyyətdən sonra “Real Madrid”in baş məşqçisinə tənqidlər ünvanlanıb. “Real Madrid” azarkeşləri İspaniya nəhənginin sosial mediadakı paylaşımlarına münasibət bildirərək, Ançelottinin qovulmasını tələb ediblər.

X sosial media platformasında 1 milyondan çox izləyicisi olan “Real Madrid” fan səhifəsi də gənc oyunçuların oynamasına şərait yaratmadığı üçün üçün Ançelottiyə narazılıq edib. Bildirilib ki, Brahim, Arda və Endrik belə zəif çıxış edən “Real”da forma geyinməlidir.

