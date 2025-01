Hazırda Azərbaycanda 50 kq-lıq un kisələrinin topdansatış qiymətləri 26-28 manat arasında dəyişir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Xidməti məlumat yayıb.

Qurum ölkədəki un istehsalçıları barədə məlumatları ictimailəşdirib.

"Bu məlumatlar istehlakçıların məlumatlılığını artırmaq və şəffaflığı təmin etmək məqsədini daşıyır", - deyə açıqlamada qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.