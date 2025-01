İtkin düşən balıqçıların görüntüsü - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Lənkəran şəhəri şəhəri, Siyavar kəndi yaxınlığında Xəzər dənizində 2 nəfər balıqçının 13 yanvar 2025-ci il tarixində itkin düşməsi barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş məlumat əsasında axtarışlar davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lənkəran rayonunun Siyavar kəndi ərazisində itkin düşən balıqçılar 1984-cü il təvəllüdlü Mahmud Əbdüləli oğlu İbayev və 1968-ci il təvəllüdlü Nazim Səməd oğlu Abbasovun axtarışlarına helikopter cəlb olunub.

"Report"un cənub bürosu xəbər verir ki, helikopter saat 16:20 radələrindən axtarışlara başlayıb.

Hazırda Xəzər dənizinin Lənkəran və Astara istiqamətində axtarışlar davam etdirilir.

İtkin düşən balıqçıların fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.