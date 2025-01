Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) "E-Polis" mobil tətbiqi vətəndaşların işini asanlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq vətəndaşlar "E-Polis" mobil tətbiqi vasitəsilə olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmaq üçün onlayn şəkildə müraciət edə bilərlər.

Belə ki, "E-Polis" mobil tətbiqini "App Store" və ya "Google Play"dən yükləyə bilərsiniz.

