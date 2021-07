Azərbaycanda COVID-19 pasportu ilə bağlı yenilik: Bu tarixdən etibarən...

Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi COVID-19 pasportlarının yoxlanılması üçün xüsusi mobil tətbiq hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərkəzin direktoru Fariz Cəfərov bildirib ki, mobil tətbiq sentyabrın 1-dən etibarən istifadəyə veriləcək.

Tətbiqdən Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə nəzərdə tutulan qurumların və müəssisələrin icazə.e-gov.az portalı üzərindən müəyyən edilmiş səlahiyyətli şəxsləri istifadə edəcəklər.

Vətəndaşın COVID-19 pasportunun QR kodunu oxutmaqla və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatlarını daxil etməklə həmin şəxsin COVID-19 pasportunun olub-olmaması yoxlanılacaq. Əgər vətəndaşın COVID-19 pasportu yoxdursa, o, Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi məkanlara buraxılmayacaq.

Qeyd edək ki, sentyabrın 1-dən yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər ictimai iaşə müəssisələrində, mehmanxanalarda və iri ticarət mərkəzlərində qapalı məkanda göstərilən xidmətlərdən yalnız COVID-19 pasportu olduğu halda istifadə edə biləcəklər.

