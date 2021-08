Almaniyanın “Lufthansa” aviaşirkəti Frankfurt-Bakı aviareysi üzrə uçuşları bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.

Bildirilir ki, Frankfurtdan Bakıya təyyarə həftənin bazar ertəsi və cümə axşamı günləri saat 22:20-də enəcək, Bakıdan isə uçuşlar hər həftənin çərşənbə və şənbə günləri saat 03:50-də yerinə yetiriləcək.

