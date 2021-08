Əlcəzairdə tanınmış sənətçi Ben İsmail yandırılaraq öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əhali onu yanğın törətməkdə ittiham edib. Lakin bəzi mənbələrin məlumatına görə, o fəlakət bölgəsinə yanğınsöndürmə işlərinə dəstək vermək üçün gedib. Gitaradakı ifası ilə tanınan sənətçinin öldürülməsi böyük rezonans yaradıb.

Qeyd edək ki, avqustun 9-da başlayan və 3 gün davam edən yanğın nəticəsində azı 90 nəfər ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.