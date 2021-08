Estoniyanın Baş naziri Kaya Kallasın açıqlaması dünya ictimaiyyəti tərəfindən təəccüblə qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumət başçısı ölkəsinin 10 əfqan qaçqını qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib. Geniş müzakirələrə və tənqidlərə yol açan açıqlamalardan sonra hökumət yeni açıqlama verib.

Açıqlamada Estoniyanın Avropa Birliyi, NATO və Estoniya üçün işləyən 30 qaçqını qəbul edə biləcəyi bildirilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

