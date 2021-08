Samuxda gənc oğlan Kür çayında boğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, söhbət Şəmkir rayonunun Ağlavaşlı kənd sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Ələkbər Ələkbərovdan gedir.

Onun meyiti sakinlər tərəfindən tapılıb.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

