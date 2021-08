Dünən gecə Gəncə və ətraf bölgələrə yağan güclü yağış bir sıra problemlərə səbəb olub.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, leysan yağış və çaxan güclü ildırım səbəbindən Gəncə-Daşkəsən avtomobil yolunda avtomobilin hərəkətində qismən çətinlik yaranıb.

Gəncədə güclü ildırım qorxulu anlar yaşadıb. İldırımın çaxması ilə bağlı lentə alınan görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.