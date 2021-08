Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə baş vermiş partlayışları sərt şəkildə qınayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayışlar zamanı Türkiyə hərbçiləri arasında zərər çəkən yoxdur.

Qeyd edək ki, "Al-Jazeera"nın məumatına görə, Kabildə ABŞ hərbçilərinin mühafizə etdiyi hava limanı ərazsində baş verən 3 partlayış zamanı 25 nəfər ölüb, 90 nəfər yaralanıb.

