Livanın Ankud bölgəsində xristianlarla müsəlmanlar arasında toqquşmalar baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toqquşmanın başlamasına müsəlmanların xristianların sıx yaşadığı bölgədəki yanacaqdoldurma məntəqəsinə hücum etməsi olub. Bölgəyə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edilib. Hadisəni törədən gənclərin axtarışları davam edir.

