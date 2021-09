İlhamə Quliyevanın HEÇ YERDƏ görmədiyiniz videosu: "Flora kimdir, bas bayıra!"

Mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyevanın heç yerdə yayımlanmayan görüntüsü üzə çıxıb.

Metbuat.az kulis.az-a istinadla xəbər verir ki, videoda televiziyalara müsahibə verməyə hazırlaşan müğənni müxbiri acılayır. Buna səbəb isə jurnalistin ona səhvən "Flora xanım", deyə müraciət etməsi olur. İlhamə Quliyeva həmin səbəbdən jurnalisti mətbuat konfransından qovur:

"Flora xanım kimdir? Burdan çıx, tez! Bir də səni görməyim. Bas, bayıra! O qədər elə adamlarla oturub dururlar ki, çaşıb onun adını deyirlər".

Həmin videonu təqdim edirik:

