Şuşaya qaçmaq istəyən ermənilər saxlanıldı - Ruslar mənə dedilər ki, getmə, şərəfin olsun... - FOTO

Avqustun 1-də Şuşa yaxınlığında, Azərbaycan sərhədi yaxınlığında, rus sülhməramlıları, Şuşanın keçmiş sakini 32 yaşlı İşura Balasnyanı və dörd uşağını sərhədi keçmək istəyərkən saxlayıblar.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadla xəbər verir ki, qadın yaşadığı yer olmadığından Şuşaya qayıtmaq istədiyini bildirsə də sərhədçilər onu geri qaytarıblar.

İzaura Balasanyan deyib ki, evim olmadığı üçün Şuşaya getdim amma ruslar şəhərə girməyimizə icazə vermədi. Ruslar mənə dedilər ki, girmə, ayıbdır, millətinə şərəf gətirməyəcəkcən. Qadın qeyd edib ki, 44 günlük müharibədən sonra, Xankəndində yataqxananın birinci mərtəbəsindəki mənzildə məskunlaşıblar.

"O ev üçün 100 min dram ödəmişdim. Evin sahibi kirayəni qaldırıb 150 min drama çıxardıqdan sonra ayrılmaq qərarına gəldim. Müxtəlif orqanlara yaşayış yeri üçün müraciət etdim. Amma məni qəbul etmədilər və qərar verdim ki, yenidən Şuşaya qayıdım.

Məsələyə münasibət bildirən politoloq Zaur Məmmədov bildirdi ki, hazırda Xankəndi və ətraf rayonlarda kirayə qiymətləri ciddi şəkildə qalxıb. Yerli ermənilər 2 otaqlı evdə kirayə qalmaq üçün 400 manat civarında vəsait xərcləməlidirlər. Digər tərəfdən, separatçılar tərəfindən sosial ödənişlər də, dayandırılıb. Günbəgün daha çox erməni bölgəni tərk etmək və ya Azərbaycan vətəndaşlığı almağı düşünür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.