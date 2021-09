"Oğluma dedim ki, bizim evimizə gələn qız təmiz olmalıdır" - Roza Zərgərli

"Ən çox qızıma güvənirəm. Bəzi şeylər var ki, o mənim bacım deyil, övladımdır. Amma yaşa dolandan sonra fikirləşirəm ki, Bənövşə ailə qurandan sonra hə onda onunla bacı kimi danışa bilərəm. İndi mən onun valideyniyəm. Dostuyam. Hər bir şeyi onlarla danışıram amma qədərində".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "MTV Azərbaycan" telekanalında yayımlanan "Üzə-düz" verilişinə qonaq olan müğənni Roza Zərgərli deyib. Müğənni verilişdə bir çox məqamlara aydınlıq gətirib. O, övladları ilə münasibətlərindən də danışıb:

"Mən qızızmla rəfiqə olsam, o sabah mənim yanımda ağlına gələni danışa bilər. Bax onda arada olan pərdə götürüləcək. Qızım şəxsi həyatda kimi seçsə, mən onu dəqiq araşdıracam. Çünki vaxtında bunu mənim valideynlərim etməyib. Nəticədə noldu? 5 il sonra boşandım. Ailə, irs, gen mənimçün önəmlidir. Corcla üstüörtülü danışığımız olub, hər şeyin həddi-hüdudu var. Corca dedim ki, bizim evimizə gələn qız təmiz olmalıdır. Sabah ailəsi baş tutmaz, boşanar o başqa məsələ. Amma sağlam ailə üçün mental dəyərlər önəmlidir”.

