Efiopiyada ABŞ-a qarşı məktub kampaniyası başladılır.

Metbuat.az xəbər verir ki,sentyabr ayının 14-də başlayacaq kampaniya çərçivəsində efiopiyalı gənclər “Ağ ev”ə 5 milyon məktub göndərəcək. Məlumata görə, gənclər ABŞ-ın Efiopiya ilə bağlı siyasi mövqeyini bəyənmədiyi üçün belə addım atacaq. Gənclərin sözlərinə görə, son 30 ildə ABŞ Efiopiyada insan hüquqlarını pozub.

Onlar həm də, məktub kampaniyası ilə dünya rekordunu yeniləmək istəyir.

