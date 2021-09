Koreya şirkəti "Google"u CƏRİMƏ ETDİ: 176.64 milyon dollar

Cənubi Koreyanın antiinhisar tənzimləyicisi, ABŞ texnologiya nəhəngi "Alphabet Inc Google"u Android əməliyyat sisteminin (OS) fərdiləşdirilmiş versiyalarını bir ay müddətində blokladığı üçün 207 milyard von (176.64 milyon dollar) cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Koreya Ədalətli Ticarət Komissiyası (KFTC) çərşənbə axşamı verdiyi açıqlamada bildirilir ki, "Google" cihaz istehsalçıları ilə müqavilə şərtlərinin, mobil OS bazarında rəqabəti məhdudlaşdıran dominant bazar mövqeyindən sui -istifadə edir.

Baş verənlərlə bağlı "Google"dan edilən açıqlamada bildirilir ki, istehlakçılar "Android"in digər proqramlarla uyğunluğunun verdiyi üstünlükləri görməməzlikdən gəlirlər və onlar qərardan apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər.

Qeyd edək ki, ötən il Hindistanın antiinhisar qurumu, "Google"un ödəniş tətbiqini tanıtmaq üçün bazar mövqeyindən sui-istifadə etdiyini açıqlamışdı. Məlumata görə şirkət, tətbiq inkişafetdiricilərini ödəmə sistemindən istifadə etməyə məcbur edib.

