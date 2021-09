"Çocuklar duymasın"ın 47 yaşlı aktrisası gözəlliyi ilə heyran etdi - FOTO

Türkiyənin tanınmış aktrisası, daha çox "Çocuklar duymasın" teleserialından tanıdığımız aktrisa Pınar Altuğ jurnalın mükafatlandırma mərasimində aparıcı qismində iştirak edib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, tədbirdən sonra jurnalistlərlə söhbət edən Altuğa bir junalist "qırmızı geyinmisiniz, sizə yaraşır" - deyib. Aktrisa "bəli, qırmızı mənə çox yaraşır" - deyə müxbirə cavab verib.

47 yaşlı aktrisanın geyimi sosial mediada da çoxsaylı istifadəçilər tərəfindən bəyənilib. Həmin fotoları təqdim edirik.

