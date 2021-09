Əməkdar artist Firuzə İbadovanın qızı Hülya ilə yeni fotoları yayılıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, şəkli aparıcı Lalə Mustafayeva sosial şəbəkədə paylaşıb. Uzun müddətdir xaricdə yaşayan Hülya anasının yanına qayıdıb.

Qeyd edək ki, Hülya F.İbadovanın yeganə qızıdır. Müğənninin Hökümə adlı nəvəsi var.

