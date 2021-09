"​Kapital Bank"ın korporativ hesab ödənişləri "MilliÖn" terminallarında

Kapital Bank hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün növbəti yeniliyi təqdim edib.

Belə ki, artıq hesab ödənişlərini ölkədə geniş şəbəkəyə malik “MilliÖn” terminalları vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. Hesablara ödənişlər zamanı heç bir komissiya tutulmur. Əməliyyat limiti isə 1 – 15 000 AZN təşkil edir.

Qeyd edək ki, Kapital Bank kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına və maliyyələşməsinə böyük önəm verir. Bank məhsullarından olan faktorinq, qarantiya, akkreditiv, bankın öz vəsaiti və xüsusi fondlar vasitəsilə maliyyələşmələr müştərilərə təqdim olunur. Sürətli təhlil prosesi, təminatın əksər hallarda tələb olunmaması və aşağı faizlər "Kapital Bank"ın bazarda ən yaxşı şərtlər təklif etməsinə bir sübutdur.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holdinqə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi – 103 filialı və 21 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

